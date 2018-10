Animalicum 2018

Katzen und Hunde sind unsere beliebtesten vierbeinigen Wegbegleiter. Sie bringen uns zum Lachen, wir staunen über ihre Klugheit, und sie wickeln uns für Streicheleinheiten oder Leckerlis mit sanftem Schnurren oder Dackelblick um den Finger.

Längst ist wissenschaftlich untermauert, was Tierfreunde schon immer wussten: Tierische Gesellschaft tut uns gut.

Das ANIMALICUM bringt neueste Erkenntnisse der Mensch-Tier-Beziehung auf den Punkt. Gleichzeitig gewähren hochkarätige Wissenschaftler internationaler Universitäten sowie Experten aus der Praxis dem Publikum Einblicke in die Top-Forschung.

Denn wer weiß schon, was das Tier innerlich bewegt? Wie es tickt, was es denkt, fühlt, sagen will? Das ANIMALICUM gibt Aufschluss.

Für Menschen, die Tiere halten, mit ihnen arbeiten und für alle, die Tiere einfach lieben.

Vortragende:

Prof. Dr. Kurt Kotrschal

Dr. Birgit U. Stetina

Prof. Dr. Marcus Clauss

Prof. Dr. Gerhard Oechtering

Dr. Dennis Turner

Birga Dexel

Dr. Désirée Brucks

Dr. Anja Geretschläger

Prof. Dr. Markus Wild