Animalicum 2020

Wie oft staunen Sie darüber, wie schlau und trickreich sich Ihr Haustier manchmal verhält? Und wie oft lachen Sie, weil es in einer anderen Situation unendlich patschert ist?

Tierische Freunde bereichern unser Leben.

Aber wie in jeder Freundschaft gibt es Hochs und Tiefs.

Damit der Haussegen möglichst selten und nicht auf Dauer schief hängt, hilft vor allem eins: Wissen. Darüber, was das Tier braucht und wie man ihm in einer gemeinsamen Sprache vermittelt, was der Mensch will.

Hochkarätige Wissenschaftler internationaler Universitäten sowie Experten aus der Praxis geben Einblicke in die Top-Forschung und führen uns vor Augen, wie sehr wir Tiere unterschätzen. Oft geht es unter ihnen faszinierend menschlich zu.

Für Menschen, die Tiere halten, mit ihnen arbeiten und für alle, die Tiere einfach lieben.

Vortragende:

Prof. Dr. Josef Reichholf

DI TÄ Marianne Wondrak

Martin Ott

Prof. Dr. Francoise Wemelsfelder

Dipl. TÄ Sabine Schroll

Dr. Zsófia Viranyi

Prof. Dr. Achim Gruber