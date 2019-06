Entgiften statt Vergiften - Raus aus der Toxinfalle

Die Gesundheitsakademie Wien bietet am 6. und 7. Juli 2019, bzw. am 28. und 29. September 2019 zwei Seminare mit Ralf Oettmeier, Josef Vizkelety und Karsten Ostermann



Welche gefährlichen Toxine gibt es?

In der Umwelt, in der Nahrung...

Die Zähne als Herde, Toxinausscheider...

Was können sie im Körper alles bewirken.

Welche Krankheiten resultieren daraus...

Welche Diagnostik gibt es: Labor e.c.t. (inklusive Vitalblutanalyse im Dunkelfeld)

Wie und womit leite ich welche TOXINE erfolgreich aus..

Wie und mit welchen Mitteln stelle ich die Gesundheit wieder her.

Und vieles mehr.



Teil 1:

6./ 7. Juli

SA/ SO, 10:00-17:00/18:00 Uhr



Anmeldungen ab sofort bis 16. Juni. Gilt ebenso bei Anmeldungen für den gesamten Zyklus 2019.

Bitte beachten Sie unsere begrenzte Teilnehmerzahl von 30 Personen.

Die Anmeldungen werden nach Datum gereiht.



DOZENT: Dr. med. Ralf Oettmeier



Detaillierte Infos über unsere tollen Dozenten und Veranstalter:

https://www.gesundheitsakademie.at/pages/menschen/dozenten-veranstalter-aerzteseminare.php

SEMINARINHALT: RAUS AUS DER TOXINFALLE- ENTGIFTEN STATT VERGIFTEN



• Ganzheitliche Betrachtung der Problematik,

• Diagnostik (Labor, Dunkelfeld, Testverfahren),

• Ausleitung und Entgiftung, besondere Bedeutung Homotoxikologie, Isopathie, Chelate, Heilpflanzen, Orthomolekularia),

• Infusionen, spezielle Injektionen,

• viele Fallbeispiele....



Detaillierte Infos über die nächsten Seminare 2019 für Ärzte und Therapeuten:

PREISE:

Für beide Seminare: 740.- € bei Anmeldungen bis 20. Juni, danach 800.- €

Einzelseminar: 390.- bei Anmeldungen bis 20. Juni, danach 420.- €

Für unsere treuen Teilnehmer, die oft unsere Seminare besuchen gibt es diesmal als ein Dankeschön noch einen zusätzlichen Preisnachlass.

Details bitte über persönlichen Kontakt.



Teil 2:

28./ 29. September

SA/ SO, 10:00-17:00/18:00 Uhr



Anmeldungen ab sofort.

Für den Einzelkurs bis 1. September.

Bitte beachten Sie unsere begrenzte Teilnehmerzahl von 30 Personen.

Die Anmeldungen werden nach Datum gereiht.



DOZENTEN:

Dr. med. Dr. dent. Josef Vizkelety,

Dr. med. Karsten Ostermann



Detaillierte Infos über unsere tollen Dozenten und Veranstalter:

SEMINARINHALT: ZAHNPROBLEMATIK, TOXINE, AUSLEITUNG



- Einfluss auf die Gesundheit, und das körperliche und mentale Befinden.

- Schwermetalle,

- Diagnostik, Testverfahren, Labor,

- Verschiedene Ausleitungsmethoden und Therapiemöglichkeiten.

- Fallbeispiele...

- Einführung in die Metallausleitung mit Chelatoren

- Chronische Erkrankungen sind eine ernsthafte Herausforderung im klinischen Alltag.

- Umweltbedingte Metallvergiftungen spielen dabei eine immer größere Rolle.

- Diese können mittels Ausleitungstests mit Chelatoren objektiviert werden.

- Der Einsatz von Chelatoren und die Interpretation der Testergebnisse werfen vielfältige Fragen auf.

- Welche Chelatoren kann ich einsetzen?

- Kann oder muss ich Chelatoren kombinieren?

- Wie erhalte ich vergleichbare Ergebnisse?

- Gibt es Grenzwerte und wo liegen diese?

- Ab welchen Werten muss ich weiter ausleiten?

- Wie leite ich optimal aus? Was muss ich dabei beachten?

- Wie kontrolliere ich mein Therapieergebnis?

- Welche anderen Ausleitungsmethoden gibt es noch (Phytotherapie, Orthomolekularmedizin)?

- Wie begleite ich eine Amalgamentfernung beim Zahnarzt am Besten?

- Wie funktioniert die klassische EDTA-Chelattherapie?

- Weiterhin werden die Grundlagen der Entgiftung, Einsatz von Mikronährstoffen sowie hilfreiche und essentielle Laborparameter gezeigt.

- Diese und gern auch weitere von Ihnen gestellte Fragen werden beantwortet.



Detaillierte Infos über die nächsten Seminare 2019 für Ärzte und Therapeuten:

PREISE:

Für beide Seminare: 740.- € bei Anmeldungen bis 20. Juni, danach 800.- €

Einzelseminar: 390.- bei Anmeldungen bis 1. September, danach 420.- €

Für unsere treuen Teilnehmer, die oft unsere Seminare besuchen gibt es diesmal als ein Dankeschön noch einen zusätzlichen Preisnachlass.

Details bitte über persönlichen Kontakt.



