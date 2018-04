Die „Lange Nacht der Forschung“ am NHM Wien

(12.04.2018) Am 13. April 2018 nimmt das Naturhistorische Museum Wien von 17.00 bis 23.00 Uhr an der „Langen Nacht der Forschung“ teil.

Das Naturhistorische Museum Wien ist eine der größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen Österreichs auf dem Gebiet der Geo-, Bio- und Humanwissenschaften.



Über 60 Wissenschafterinnen und Wissenschafter erarbeiten in diesen Bereichen moderne Forschungsergebnisse. Im Rahmen der österreichweiten „Langen Nacht der Forschung“ wird ein Einblick in ausgewählte Bereiche der Forschung im NHM Wien gegeben. Der Eintritt ist in der Zeit von 17.00 bis 23.00 Uhr frei.

Austrian Barcode of Life – what else?

Das Projekt Austrian Barcode of Life (ABOL) ist eine Initiative zur genetischen Typisierung der Tiere, Pflanzen und Pilze Österreichs mit Hilfe von DNA-Barcoding – es erfasst die Artenvielfalt in Österreich.

Eine öffentlich zugängliche Datenbank steht für zahlreiche Anwendungen vom Naturschutz bis zur Lebensmittetechnologie zur Verfügung. In der „Langen Nacht der Forschung“ werden Methode und laufende Projekte anhand von anschaulichen Beispielen erklärt.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, Details über das topaktuelle Forschungsprojekt aus erster Hand von den Initiatoren und Initiatorinnen zu erfahren.





