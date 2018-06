Europäischer Zahntierärztekongress 2018 in Innsbruck

(04.06.2018) Der dreitägige Tierzahnärztekongress (vom 31.05.- 02.06.2018) war auf Grund der einzigartigen Kombination aus Fachwissen auf höchstem Niveau und Innsbrucks weltweitem Ruf als Kultur- und Naturstadt ein voller Erfolg.

Anstatt der erwarteten 350 Tierärzte haben 500 Spezialisten aus 37 Ländern am Europäischen Tierzahnärztekongress (EVDF 2018) in Innsbruck teilgenommen.



Organisiert wurde der Kongress von den beiden Tierärzten Dr. Matthias Seewald und Dr. Nina Spyra und dem ganzen Team der Tierarztpraxis am Alpenzoo.





Der Donnerstag stand unter praktischen Gesichtspunkten. Hier wurden neue Behandlungsmethoden gelehrt, diskutiert und trainiert.



Mit Hilfe der Aussteller und Sponsoren konnten die neusten medizinischen Geräte unter anderem auch ein conebeam-CT begutachtet und getestet werden.





Dr. Nina Spyra, Dr. Matthias Seewald und Dr. Henriette Booij-Vrieling, Präsidentin der European Veterinary Dental Society



Am Freitag und Samstag hielten weltweit anerkannte Spezialisten Fachvorträge in englischer und erstmalig auch deutscher Sprache. Zeitgleich wurden vier verschiedene Streams im Bereich Kleintiere (basic und advanced), Pferde und Exoten angeboten.



Dr. Matthias Seewald, DDr.Herwig van Staa und Dr. Nina Spyra



Die feierliche Eröffnung des Kongresses fand im Gotischen Keller der Hofburg statt. DDr. Herwig van Staa hieß die Spezialisten aus aller Welt willkommen und bedankte sich beim lokalen Organisationskomittee Dr. Seewald und Dr. Spyra.



Glanzvolles Highlight des Rahmenprogramms war der Galaabend in der Dogana mit festlichen Reden, Verleihung von Diplomate-Titeln und anschließendem Tanz.



Industrieausstellung am Zahntierärztekongress 2018 in Innsbruck



Die moderne Zahnmedizin kann in Österreich auf eine lange Tradition zurückblicken. So schrieben Prof. Dr. Erich Eisenmenger und Prof. Dr. Karl Zetner, ein gebürtiger Innsbrucker, 1982 das weltweit erste Buch für Zahnheilkunde in der Tiermedizin. Diese Tradition greifen Dr. Matthias Seewald und Dr. Nina Spyra auf.



Beide praktizieren nicht nur als Tierärzte in der Tierarztpraxis am Alpenzoo, sondern setzen sich als Präsident und Schriftführerin der ÖGTZ, der Österreichischen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde, für die Weiterbildung von Tierärzten im Bereich Zahnheilkunde ein.





Vortrag am Zahntierärztekongress 2018 in Innsbruck



Das EVDF 2018 war der vierte Kongress, den die beiden mit Unterstützung des Alpenzoo, der Villa Blanka, des MCI und des Congress Innsbruck organisierten.