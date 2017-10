Bundespräsident Van der Bellen eröffnet die "Tierärztliche Versorgungsstelle"

(29.09.2017) Am 28. September 2017 wurde in Anwesenheit des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen die neue "Tierärztliche Versorgungsstelle" im "neunerhaus" eröffnet.

Eröffnet wurde daneben auch das gesamte neue Gesundheitszentrum, wo auf rund 800 m2 Ordinationsfläche wohnungslose und sozial benachteiligte Menschen in der neunerhaus Arztpraxis und neunerhaus Zahnarztpraxis medizinisch versorgt werden.



Dr. Wistrela-Lacek, tierärztliche Leiterin der "neunerhaus Tierärztlichen Versorgungsstelle" begrüßt den Bundespräsidenten Van der Bellen



Gerade in Krisenzeiten sind unsere Vierbeiner für uns besonders wichtig. Sie halten zu uns – egal, was passiert. Kein Wunder also, dass Tiere auch für obdach- und wohnungslose Menschen eine so zentrale Rolle spielen.

Denn wer auf der Straße lebt, hat meist alles verloren: Familie, FreundInnen und Bekanntschaften. Der allerbeste Freund ist oft aber immer noch da – der Hund.





Seit 2010 bietet der Verein mit einer Tierärztlichen Versorgungsstelle für obdachlose Menschen vier Mal in der Woche veterinärmedizinische Versorgung an – ehrenamtlich, niederschwellig und kostenfrei.









